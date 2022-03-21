Pelkas var sorun yok

Sezona sakatlıklarla boğuşarak giren Pelkas, ikinci yarıda toparlandı. Bu sezon ilk golünü 26 Aralık 2021'de 2-0 kazanılan Malatya maçında atan Pelkas, ikinci sayısını 12 Şubat 2022'de 2-1 biten Giresun maçında yaptı. Üçüncü golünü 5-2 biten Alanya karşısında kaydeden Pelkas'ın gol attığı tüm maçlar kazanıldı. Yunan futbolcu, Valbuena'dan (2017/18) bu yana bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan girip en fazla gol atan Fenerli oldu.
Sezona sakatlıklarla boğuşarak giren Pelkas, ikinci yarıda toparlandı. Bu sezon ilk golünü 26 Aralık 2021'de 2-0 kazanılan Malatya maçında atan Pelkas, ikinci sayısını 12 Şubat 2022'de 2-1 biten Giresun maçında yaptı. Üçüncü golünü 5-2 biten Alanya karşısında kaydeden Pelkas'ın gol attığı tüm maçlar kazanıldı. Yunan futbolcu, Valbuena'dan (2017/18) bu yana bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan girip en fazla gol atan Fenerli oldu.
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