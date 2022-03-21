Haberler Fenerbahçe Pelkas var sorun yok

Pelkas var sorun yok

Crespo’nun pasını 90’a takan 28 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli takıma 3 puanı getiren isim oldu. Pelkas bu sezon 4 kez gol atarken, Kanarya bu maçların tamamını kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Pelkas var sorun yok
Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Dimitrios Pelkas, bir kez daha oyuna sonradan girip takımına hayat vermeyi başardı. Maçın 46. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertliler ikinci yarıda Konyaspor kalesine kabus gibi çökerken, Pelkas da bu baskıda öne çıkan isimlerden oldu. Maçın 88. dakikasında Miguel Crespo'nun pasını 90'a yollayan 28 yaşındaki futbolcu, takımının maçı 2-1 kazanmasında anahtar rolü oynadı.

Sezona sakatlıklarla boğuşarak giren Pelkas, ikinci yarıda toparlandı. Bu sezon ilk golünü 26 Aralık 2021'de 2-0 kazanılan Malatya maçında atan Pelkas, ikinci sayısını 12 Şubat 2022'de 2-1 biten Giresun maçında yaptı. Üçüncü golünü 5-2 biten Alanya karşısında kaydeden Pelkas'ın gol attığı tüm maçlar kazanıldı. Yunan futbolcu, Valbuena'dan (2017/18) bu yana bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan girip en fazla gol atan Fenerli oldu.
DİĞER
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor! Giresun'a yerleşen Pınar Aydın son hali ile şaşırttı!
Zor günleri atlatan Alişan ile Buse Varol çifti reklamların aranan yüzü oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor