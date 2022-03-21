Haberler Fenerbahçe Ozan’ın yerine İrfan Can

Ozan’ın yerine İrfan Can

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, ligde geçen hafta Alanyaspor'u 5-2 yendikleri müsabakanın ilk 11'inde yer alan Ozan Tufan'ı yedeğe çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Ozan’ın yerine İrfan Can

Deneyimli teknik adam, Konyaspor karşısında Ozan'ın yerine kart cezasını tamamlayan İrfan Can'ı oynattı.

İRFAN CAN KAHVECİ KLASINI KONUŞTURDU
Fenerbahçe'nin evinde Konyaspor'u ağırladığı mücadelede İrfan Can Kahveci maça 11'de başladı. Deneyimli futbolcu ayağına gelen her topta rakip için tehlike oluşturdu. Savunmaya yardımda eksik kalması ise eleştirildi. Kanarya'nın Kim-Min Jae ile bulduğu golden önce attığı mükemmel frikikte ise klasını konuşturdu. İkinci yarıda Konyaspor kalecisi Sehiç ile bir ikili mücadelede yerde kaldı. Penaltı bekledi. Ancak Halil Umut Meler bu pozisyona "Devam" dedi.

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