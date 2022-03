Ozan’ın yerine İrfan Can

Deneyimli teknik adam, Konyaspor karşısında Ozan'ın yerine kart cezasını tamamlayan İrfan Can'ı oynattı.

İRFAN CAN KAHVECİ KLASINI KONUŞTURDU

Fenerbahçe'nin evinde Konyaspor'u ağırladığı mücadelede İrfan Can Kahveci maça 11'de başladı. Deneyimli futbolcu ayağına gelen her topta rakip için tehlike oluşturdu. Savunmaya yardımda eksik kalması ise eleştirildi. Kanarya'nın Kim-Min Jae ile bulduğu golden önce attığı mükemmel frikikte ise klasını konuşturdu. İkinci yarıda Konyaspor kalecisi Sehiç ile bir ikili mücadelede yerde kaldı. Penaltı bekledi. Ancak Halil Umut Meler bu pozisyona "Devam" dedi.