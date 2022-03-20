Rossi siftah peşinde

Kanarya'nın Urugaylı yıldızı Diego Rossi'ye Milli Takım'dan davet geldi. 24 yaşındaki futbolcu Peru ve Şili maçlarının kadrosuna çağırıldı. Rossi alt yaş kategorilerinde Milli Takım formasını giydi ancak en üst seviyede hiç oynamadı. Peru veya Şili'ye karşı.
Kanarya'nın Urugaylı yıldızı Diego Rossi'ye Milli Takım'dan davet geldi. 24 yaşındaki futbolcu Peru ve Şili maçlarının kadrosuna çağırıldı. Rossi alt yaş kategorilerinde Milli Takım formasını giydi ancak en üst seviyede hiç oynamadı. Peru veya Şili'ye karşı