Haberler Fenerbahçe Rossi siftah peşinde

Rossi siftah peşinde

Kanarya'nın Urugaylı yıldızı Diego Rossi'ye Milli Takım'dan davet geldi. 24 yaşındaki futbolcu Peru ve Şili maçlarının kadrosuna çağırıldı. Rossi alt yaş kategorilerinde Milli Takım formasını giydi ancak en üst seviyede hiç oynamadı. Peru veya Şili'ye karşı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
Rossi siftah peşinde
Kanarya'nın Urugaylı yıldızı Diego Rossi'ye Milli Takım'dan davet geldi. 24 yaşındaki futbolcu Peru ve Şili maçlarının kadrosuna çağırıldı. Rossi alt yaş kategorilerinde Milli Takım formasını giydi ancak en üst seviyede hiç oynamadı. Peru veya Şili'ye karşı
DİĞER
Robert Lewandowski'den rekor üstüne rekor! Gerd Müller'e ortak oldu, Şampiyonlar Ligi'nde iki takımı geçti...
Aleyna Tilki'yi gölgede bırakan annesi Havva Öztel'e tepkiler dinmiyor! Bergen'in anısına...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor