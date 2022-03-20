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İsmail Kartal Konyaspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 30. haftası sona erdi. Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşılaştı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 21:30 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 21:41
İsmail Kartal Konyaspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 30. haftası sona erdi. Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşılaştı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın o sözleri;

Maça çok iyi hazırlandık, ekibimle rakibimizi iyi analiz ettik. Neyi planladıysak oyuncularım bunları sahada yerine getirmeye çalıştı. Allah biliyor geriye düştüğümüz zaman dahi içimde en ufak bir maçı kaybedeceğimize yönelik bir şüphe yoktu.

Taraftarın tribünde mutlu olduğunu görmek, bizi daha çok mutlu ediyor. Onları mutlu etmek için buradayız

Burada bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti, muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum. Konyaspor'da sakatlanmış Abdülkerim kardeşime, oyuncuma 'geçmiş olsun' diyorum.

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