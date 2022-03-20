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Fenerbahçe'den Pape Cisse hamlesi!

Fenerbahçe 1.98'lik Senegalli stopere kancayı attı. Önümüzdeki sezon Kim-Min Jae ya da Szalai'den en az birini 20 milyon Euro bedelle satmayı planlayan Fenerbahçe, 1.98'lik dev stoper Pape Cisse'yi Olympiakos'tan istedi. Yunan kulübü 12 milyon Euro talep etti. İşte transferdeki son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'den Pape Cisse hamlesi!

Süper Lig'de ikincilik hesabı yapan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Olympiakos forması giyen Pape Cisse için devreye girdi.

Fenerbahçe'den Pape Cisse hamlesi!

Takvim'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin bu transfer için bir planı var. Yeni sezon öncesi elindeki stoperlerden Kim Min Jae ve Attila Szalai'yi yüksek bonservis ücretleriyle elinden çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler stoperde boşalacak yere Pape Cisse'yi monte etmek istiyor.

Fenerbahçe'den Pape Cisse hamlesi!

Olympiakos ile yapılan ilk görüşmede Yunan kulübünün 12 milyon Euro istediği öğrenildi. Kim ya da Szalai'den birini en az 20 milyon Euro bedelle elden çıkarmayı planlayan Fenerbahçe, 1.98'lik Senegalli stoper için 8 milyon Euro civarında bir bedel ödemek istiyor.

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