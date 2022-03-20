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Fenerbahçe - Konyaspor maçında penaltı beklentisi! İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı bekledi. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazlarında bulundu. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 20:29 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 20:45
Fenerbahçe - Konyaspor maçında penaltı beklentisi! İşte o anlar...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Konyaspor'u ağırladığı maçın ikinci yarısındaki pozisyon çok konuşuldu.

Karşılaşmanın 60. dakikasında İrfan Can Kahveci, kaleci Ibrahim Sehic ile ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi.

Maçın orta hakemi Halil Umut Meler, VAR hakemi Erkan Engin ile görüştükten sonra oyunu devam ettirdi. Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarlar, penaltı verilmemesine tepki gösterdi ama sonuç değişmedi.

İşte o anlar...



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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