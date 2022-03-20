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Fenerbahçe - Konyaspor maçında Kadıköy'de Arda Güler tezahüratları!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerde genç yıldız Arda Güler müsabakada yedek soyundu. Kanarya'da taraftarlar, ikinci yarıda 17 yaşındaki futbolcunun oyuna girmesi için tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 20:22 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 20:40
Fenerbahçe - Konyaspor maçında Kadıköy'de Arda Güler tezahüratları!

Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Kanarya'nın mücadeleyi 1-0 geride götürdüğü dakikalarda tribünlerden Arda Güler sesleri yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar hep bir ağızdan, 17 yaşındaki futbolcunun oyuna girmesi için tezahüratta bulundu.

76'DA OYUNA GİRDİ!
Fenerbahçe'de Arda Güler 76. dakikada oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, İrfan Can Kahveci'nin yerine sahaya girdi.

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