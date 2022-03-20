Fenerbahçe - Konyaspor maçında Kadıköy'de Arda Güler tezahüratları!

Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Kanarya'nın mücadeleyi 1-0 geride götürdüğü dakikalarda tribünlerden Arda Güler sesleri yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar hep bir ağızdan, 17 yaşındaki futbolcunun oyuna girmesi için tezahüratta bulundu.

76'DA OYUNA GİRDİ!

Fenerbahçe'de Arda Güler 76. dakikada oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, İrfan Can Kahveci'nin yerine sahaya girdi.