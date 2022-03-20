Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi İsmail Kartal: Genç oyuncuları adapte edeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Maçı kazanıp üst sıralardaki hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Kartal, genç oyuncuları da yavaş yavaş takıma adapte edeceklerini söyledi.



İşte o sözler...



İsmail Kartal: Hazırlıklarımızı çok iyi tamamladık. Kendi taraftarımız önünde kazanıp, ligde üst sıralardaki hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için bu maçı kazanmak istiyoruz. Konyaspor'un ligde istikrarlı bir yükselişi var. İyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz.

Taraftarlarımızla bütünleştiğimizde, bu stadyumda herkesi yenebilecek güçteyiz.

Genç oyuncularımız da Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna hizmet edecekler. hayırlı olsun. Onları da yavaş yavaş takıma adapte edeceğiz. Çubuklu formayı giydireceğiz.