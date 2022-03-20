Fenerbahçe - Konyaspor maçı CANLI izle! FB Konya maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında heyecan sürüyor. Haftanın en önemli mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe - Konyaspor müsabakası, Ülker Stadyumu'nda oynanıyor.

Kritik mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Çağdaş Altay görev yapıyor.







İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Min Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri, Amilton, Cikalleshi

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 20 Mart Pazar günü saat 19:00'da başladı. Zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI

Süper Lig'de Fenerbahçe oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı. Sarı-lacivertliler, GZT Giresunspor'u 2-1, Hatayspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-1, Alanyaspor'u 5-2 mağlup ederken, Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyemiyor. Mert Hakan Yandaş ise cezası sebebiyle kadroda yer almadı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 20 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı maçlarda 17 galibiyet aldı. Konyaspor deplasmanda 2 kez galip geldi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 1 müsabaka ise berabere tamamlandı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol atarken, yeşil-beyazlılar ise 20 kez ağları sarstı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.