Fenerbahçe - Konyaspor 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında heyecan sürüyor. Haftanın en önemli mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe - Konyaspor müsabakası, Ülker Stadyumu'nda oynandı. Nefesleri kesen müsabakada kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

35. dakikada Bytyqi'nin golüyle 1-0 geriye düşen Kanarya, 60. dakikada Kim Min-Jae ve 88. dakikada Pelkas'ın golleriyle kritik müsabakadan galibiyetle ayrılarak 3 puanı kaptı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI!

Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran ve sezonun en uzun serisini devam ettiren Fenerbahçe, bu süreçte 5. galibiyetini aldı.



Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 53'e yükselterek ikincilik yarışındaki iddiasını ispatladı. 2 haftalık galibiyet serisi sona eren Konyaspor ise 55 puanda kaldı.



Fenerbahçe, milli aradan sonra Yukatel Kayserispor deplasmanına gidecek. İttifak Holding Konyaspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla orta sahada topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

35. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta Skubic'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi, son çizgiye yakın bir noktada Szalai'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasına gönderdi. Endri Çekiçi'nin dokunduğu top altıpasın solunda Bytyqi'nin önünde kaldı. Kaleci Altay Bayındır'dan seken topa bu oyuncunun kale çizgisi önünde dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında Serdar Dursun, altıpasın önünde topu göğsüyle Pelkas'ın önüne indirdi. Yunan futbolcunun sert şutunda Musa Çağıran'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

66. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta köşede kaleci Sehic'ten seken top direğe çarparak kale çizgisi üzerinde Kim'in önünde kaldı. Güney Koreli oyuncunun boş kaleye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

88. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Crespo'nun pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahasına girdikten hemen sonra çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.