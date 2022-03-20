Fenerbahçe Devler Ligi için sahada! İşte Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de bugün üst sıraları yakından ilgilendiren bir mücadele var. Açık farkla lider olan Trabzonspor'un arkasında 55 puanı bulunan Konyaspor ile 50 puanlı 3. basamaktaki Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. 19.00'daki mücadeleyi Halil Umut Melet yönetecek. Her iki takımın da hedefi bugünkü maçtan 3 puanla ayrılmak. Fenerbahçe kazanıp puan farkını azaltmayı, Konyaspor da yine galip gelerek arayı açmayı planlıyor. Bu da maçın heyecanını bir kat daha artırıyor.



KARTAL MOTİVE ETTİ



Bu önemli karşılaşma öncesinde İsmail Kartal ekibiyle sıkı bir çalışma içindeydi. Deneyimli çalıştırıcı, Konyaspor'un son karşılaşmalarını mercek altına aldı. Rakiplerinin artı ve eksi yönlerini belirledi. Bunları öğrencilerine de bir bir aktardı. Kartal ayrıca bir de motivasyon konuşması yaparak "Bu sezon camiamızı çok üzdük. Şampiyon olamadık, kupadan elendik. Avrupa'ya da veda ettik. En azından lig ikinciliğini alarak onların yüzünü güldürmeliyiz" ifadelerini kullandı.



42. RANDEVU



İki takım daha önce 41 defa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Kanarya 31 galibiyet elde etti. Konyaspor 7 defa kazandı. Sarı-lacivertliler 106 gol kaydetti. Yeşil-beyazlıların ise 46 golü bulunuyor.



İSTANBUL'DA ÇOK ÜSTÜN!



Fenerbahçe, Konyaspor'u evinde 20 defa konuk etti. 17 maçı kazandı. 2 defa kaybetti. 1 maç eşitlikle sonuçlandı. Gollerde de 58-20 üstünlüğü bulunuyor.



AZ SAYIDA BİLET KALDI



Sarı-lacivertlilerin, Devler Ligi için büyük önem taşıyan Konyaspor randevusuna ilgi büyük. Taraftarlar satışa çıkan biletlerin yüzde 70'ini tüketmiş durumda. Karşılaşma gününde kalan biletlerin de bir kısmının bitmesi bekleniyor. En az 40 bin taraftar beklentisi var.

MUHTEMEL 11'LER



FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Pelkas, Arda, Rossi, Serdar.



KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Amir, Oğulcan, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi.