Dimitris Pelkas Fenerbahçe Konyaspor maçının ardından konuştu! "İlk golü yedik ama..."

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dimitris Pelkas, İttifak Holding Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Pelkas açıklamasında "Maçın tamamında kontrol bizdeydi. İlk yarı golü yedik ama ikinci yarıya yine çok istekli çıktı. Konyaspor'dan daha fazla istedik. Kazandığımız için mutluyum. Milli ara var. Soyunma odasında maçtan sonra Attila Szalai'nin sakatlığı vardı. Çok iyi bir insan, umarım durumu ciddi değildir." dedi.

Golü hakkında da konuşan Pelkas "Topu iyi kontrol ettim. Gol atmak için vurdum. İlk şutum iyi değildi, ikinci şutum savunmaya çarptı. İkinci yarı çok daha iyiydik." ifadelerini kullandı.