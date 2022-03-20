Haberler Fenerbahçe Dimitris Pelkas Fenerbahçe Konyaspor maçının ardından konuştu! "İlk golü yedik ama..."

Dimitris Pelkas Fenerbahçe Konyaspor maçının ardından konuştu! "İlk golü yedik ama..."

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürdü. 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Dimitris Pelkas açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 21:22 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 21:45
Dimitris Pelkas Fenerbahçe Konyaspor maçının ardından konuştu! "İlk golü yedik ama..."

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dimitris Pelkas, İttifak Holding Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Pelkas açıklamasında "Maçın tamamında kontrol bizdeydi. İlk yarı golü yedik ama ikinci yarıya yine çok istekli çıktı. Konyaspor'dan daha fazla istedik. Kazandığımız için mutluyum. Milli ara var. Soyunma odasında maçtan sonra Attila Szalai'nin sakatlığı vardı. Çok iyi bir insan, umarım durumu ciddi değildir." dedi.

Golü hakkında da konuşan Pelkas "Topu iyi kontrol ettim. Gol atmak için vurdum. İlk şutum iyi değildi, ikinci şutum savunmaya çarptı. İkinci yarı çok daha iyiydik." ifadelerini kullandı.

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