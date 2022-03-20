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Arda tepkisi

Gelecekte büyük bir yıldız olması beklenen Arda Güler'in Ümit Milli Takım'a tercih edilmemesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada "Bu çocuğun Ümit Milli olması için daha ne yapması gerekiyor" sernezbişleri oldu. Arda, yine U-17 takımı için davet almıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
Arda tepkisi
Gelecekte büyük bir yıldız olması beklenen Arda Güler'in Ümit Milli Takım'a tercih edilmemesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada "Bu çocuğun Ümit Milli olması için daha ne yapması gerekiyor" sernezbişleri oldu. Arda, yine U-17 takımı için davet almıştı.
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