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Altay müjdesi yakın

23 yaşındaki genç eldivene Fransa’dan talipler çıkması üzerine başkan Koç harekete geçti. Sözleşmesi 4 yıllığına uzatılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
Altay müjdesi yakın
Fenerbahçe geleceğe damga vuracak 6 isimle sözleşme yaparken basın toplantısında başkan Ali Koç'a Altay Bayındır'ın durumu da sorulmuştu. Gelecek sezon sonunda kontratı bitecek olan 23 yaşındaki eldiven için Ali Koç övgü dolu ifadeler kullanmıştı. 3 Fransız ekibinin Altay için Kanarya'nın kapısını çalmaya hazırlanması üzerine başkan Kaç harekete geçti. Altay Bayındır ile ilk temaslar kuruldu. Genç eldivenin de kariyerine F.Bahçe'de devam etmek istemesi pazarlık aşamasının kısa sürmesini sağlayacak. Başkan Ali Koç kısa süre içinde camiaya Altay Bayındır müjdesi vermeye hazırlanıyor
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