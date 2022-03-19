Gaziantep FK ile Galatasaray 6. kez karşı karşıya gelecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle aldığı 38 puanla 10. sırada bulunuyor. Gaziantep ekibi ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 37 puanla 14. sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona'ya elenerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray, ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Süper Lig'de geçen hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Gaziantep deplasmanından 3 puan alıp, ligdeki çıkışını devam ettirmek peşinde.

LİGDEKİ 6. RANDEVU

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray'ın 12 golüne, Gaziantep temsilcisi 5 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

SON 4 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Göztepe, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Konyaspor'a kaybetti.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplamanda 14 karşılaşmaya çıktı. Aslan geride kalan 14 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 17 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 24 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

MUSTAFA MUHAMMED VE ÖMER BAYRAM CEZALI

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcu cezalı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram, Gaziantep FK mücadelesinde takımının yanında olamayacak.

Galatasaray'da ayrıca kaleci Fernando Muslera da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.