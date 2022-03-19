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FENERBAHÇE HABERLERİ: Büyük çöküş! Ozan Tufan...

Fenerbahçe haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Watford'a gönderilen Ozan Tufan, devre arasında sarı-lacivertli kulübe geri dönmüştü. Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra 5 lig maçında forma giyen ve bunların 2'sinde ilk 11'de yer alan Ozan, bu karşılaşmaların hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı. Ozan Tufan ayrıca milli takımdaki yerini de kaybetti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 14:31
FENERBAHÇE HABERLERİ: Büyük çöküş! Ozan Tufan...

Ozan Tufan'ın yüzü bir türlü gülmüyor... Bu sezon başında Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan ve hayalinin İngiltere'de kalıcı olmak olduğunu her fırsatta dile getiren Ozan, kulübünde kendini gösteremeyince şubat ayında Sarı-Lacivertli kulübe geri dönmek zorunda kalmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Büyük çöküş! Ozan Tufan...

Watford formasıyla Premier Lig'de 7 maçta 335 dakika sahada kalabilen Ozan Tufan için işler geri döndüğü Fenerbahçe'de de istediği gibi gitmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Büyük çöküş! Ozan Tufan...

Takvim'in haberine göre; fiziksel olarak eskiye nazaran daha fit bir görüntü ile Fenerbahçe'ye dönmesine rağmen bir türlü saha içinde eski formunu yansıtamayan Ozan Tufan, Sarı-Lacivertli kulüpte de bir türlü ilk 11 oyuncusu haline gelemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Büyük çöküş! Ozan Tufan...

Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra 5 lig maçında forma giyen ve bunların 2'sinde ilk 11'de yer alan Ozan, bu karşılaşmaların hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Büyük çöküş! Ozan Tufan...

Bu maçlarda gol ve asisti bulunmayan Ozan Tufan, Sarı-Lacivertli kulüpte bu sezon isabetli şut dahi çekemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Büyük çöküş! Ozan Tufan...

Büyük bir form düşüklüğü yaşayan Ozan, son darbeyi ise A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan yedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Büyük çöküş! Ozan Tufan...

26 yaşındaki futbolcu A Milli Takımımız'ın 24 Mart'ta Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosuna dahil edilmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Büyük çöküş! Ozan Tufan...

7 ay içinde Watford macerası başarısızlıkla sonuçlanan, geri döndüğü Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve A Milli Takım'daki yerini kaptıran Ozan, büyük bir çöküşün içine girmiş oldu.

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