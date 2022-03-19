FENERBAHÇE HABERLERİ: Büyük çöküş! Ozan Tufan...

Ozan Tufan'ın yüzü bir türlü gülmüyor... Bu sezon başında Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan ve hayalinin İngiltere'de kalıcı olmak olduğunu her fırsatta dile getiren Ozan, kulübünde kendini gösteremeyince şubat ayında Sarı-Lacivertli kulübe geri dönmek zorunda kalmıştı.

Watford formasıyla Premier Lig'de 7 maçta 335 dakika sahada kalabilen Ozan Tufan için işler geri döndüğü Fenerbahçe'de de istediği gibi gitmedi.