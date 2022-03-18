Vitor Pereira'dan flaş yorum! "Ben sihirbaz değilim"

Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira, Palmeiras'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada, "Rakip iki yıldır aynı teknik direktörle oynuyor. Biz iki haftadır buradayız. Bir oyun sistemi kurmak kolay değil, mucizeler yaratmıyorum, sihirli değneğim yok ve sihirbaz da değilim." dedi.

Rakip takımın kendilerinden daha iyi olduğunu belirten Pereira, "Bizden daha güçlü ve agresif oynayan bir bir rakip vardı karşımızda. Maçın hakemi de agresif oyuna izin veren biriydi. Kendimizi bu baskıdan kurtaramadık. İkinci yarıda biraz daha sabrettik ancak maçın sonuna doğru bana göre faul olmayan bir pozisyonun devamında gol yedik." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam ayrıca, "Ben çok bahane uyduran biri değilim. Kendi bakış açıma göre gerçekleri analiz eden biriyim." diyerek sözlerini noktaladı.