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Konya mesaisine devam

Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan idman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcuların daha sonra iki gruba ayrılarak pas çalışmasıyla sürdürdüğü antrenmanın, çift kale maç sonrası yapılan taktiksel ve bireysel idmanlarla sona erdiği bildirildi. Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu, özel program eşliğinde çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 06:50
Konya mesaisine devam

Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan idman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcuların daha sonra iki gruba ayrılarak pas çalışmasıyla sürdürdüğü antrenmanın, çift kale maç sonrası yapılan taktiksel ve bireysel idmanlarla sona erdiği bildirildi. Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu, özel program eşliğinde çalıştı.

UMUT MELER YÖNETECEK
Fenerbahçe-İttıfak Holding Konyaspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmasında Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay oldu.

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