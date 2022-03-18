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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'la önemli bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 16:10
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30. haftasında 20 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu, idmanı özel program eşliğinde tamamladı.

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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