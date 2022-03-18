Fenerbahçe 6 gence imza attırdı

Fenerbahçe, kadrosunda yer alan 5 genç oyuncunun kontratlarını uzattı, İsak Vural ile de sözleşme imzaladı. Ülker Stadı'nda düzenlenen törenle; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural toplu olarak mukavele imzaladı. Toplantıda konuşan başkan Ali Koç, "Fenerbahçe için tarihi günlerden birisi. Geçen hafta Avrupa Kulüpler Birliği toplantısındaydım. 30 yaş üstü futbolculara Avrupa'da en fazla süre veren ülke, Türkiye. 22 yaş altı oyunculara da yüzde 4 ile yine en az süre veren Türkiye. Antalya kampında altyapıdan 11 oyuncumuz, A takımla idman yaptı. 4 yıl önce söylediklerimizin çok daha yakınında olduğumuzu düşünüyorum" dedi. Koç, Berke ile birlikte olmama kararı aldıklarını, Altay ve Serdar Aziz ileyse sözleşme görüşmelerine başladıklarını söyleyip, şöyle devam etti: "Vitor'a teşekkür ederim, Muhammed'i satmamamızı söyledi. İyi ki satmamışız. Arda'yı da oynattı. İsmail hoca da öyle. Alanya maçında Arda gol atınca, ev yıkıldı. Artık maçlara gitmiyorum. Ben gitmeyince iyi gidiyor... Teknik direktöre de çok az kaldı..."



AİLELERİYLE BİRLİKTE İMZA POZU VERDİLER

Ali Koç, törende 6 oyuncunun ailelerine teşekkür edip, birlikte poz verdi. Koç, "Amacımız iyi bir futbol akademisine sahip olmak ve ihracatçı bir kulüp olmak. Bu arkadaşlar başarılı oldukça, dahası da F.Bahçe'ye gelecek" dedi.



İSAK VURAL (15): HAYALİME KAVUŞTUM

Ben sarı-lacivert renklerle doğmuş, sarı-lacivert formalarla büyümüş bir çocuk olarak bu statta taraftara karşı oynamanın hayali ile büyüdüm. Babam, büyükbabam Fenerbahçe aşığıydı. Bu takıma yardım etmek için elimden geleni yapacağım. İyi ki Fenerbahçe...



MUHAMMED GÜMÜŞKAYA (21):

F.BAHÇE'YE İMZAM ÖMÜRLÜK

Çok mutluyum. Burası benim evim. 11 yaşında bu kapıdan girdim, tüm hocalarıma teşekkür ederim. Kontratlar benim için sadece formalite. Çünkü ben, Fenerbahçe ile kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım. İyi ki Fenerbahçe...



FERDİ KADIOĞLU (22):

KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM

4 yıl önce buraya küçük bir çocuk olarak geldim. Fenerbahçe ile büyüdüm. Taraftarlarımıza özellikle her şey için teşekkür ederim. Savaşmaya hazırım. Burada kupalar kazanmak istiyorum ve bunun için her şeyimi vereceğim. İyi ki Fenerbahçe...



ARDA GÜLER (17): İNŞALLAH ALEX GİBİ OLURUM

Çok mutluyum. Alex çocukluk idolüm. İnşallah onun kadar iyi bir futbolcu olurum ve Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet ederim. Aileme ve hocalarıma emekleri için teşekkür ederim. Sözleşme prosedür, biz Fenerbahçeliyiz. İyi ki Fenerbahçe...



ERTUĞRUL ÇETİN(18):

FENERBAHÇE KARŞINIZDA

Burada olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Bu kulübe 11 yaşında geldim. Fenerbahçe ile ilgili ne görmek istiyorsanız, bugün karşınızda duruyor. Çok şükür ki Fenerbahçe'de büyüdük. İyi ki Fenerbahçe...



MELİH BOSTAN (17):

ÇUBUKLU İLE GOL ATMAK HEDEFİM

6 senedir buradayım. Bu forma altında çok mutlu, gururluyum. Çok küçük yaştan beri A takımda çubuklu formayla gol atmanın hayalini kuruyorum. Kulübüm bana bu şansı verdi. Ben de çok çalışıp bu şansın karşılığını vereceğim. İyi ki Fenerbahçe...