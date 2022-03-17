SPOR HABERİ - Fenerbahçe o istatistiği bitirmek istiyor! Konyaspor'u yenerse...

İsmail Kartal yönetiminde toparlanma sürecine giren sarı-lacivertliler son 5 maçta, 4 galibiyet alırken, tek puan kaybı 10 kişi kalınan mücadelede lider Trabzonspor'a karşı 1-1'lik skorla yaşandı. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, pazar günü ligin kırılma maçına çıkacak. İkincilik koltuğunda oturan İttifak Holding Konyaspor'u yenerse rakibiyle arasındaki fark 2'ye inecek. Geçen haftayı puansız kapatan Başakşehir, Beşiktaş, Alanya, Adana Demir gibi ikincilik adayı takımlara karşı da önemli avantaj kazanılmış olacak.

İLK 10 İSTATİSTİĞİ DEĞİŞİYOR

Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerse, ligin üst sıralarındaki takımlara karşı olan kazanamama istatistiği de gündemden düşecek. Sarı-lacivertliler, Alanya deplasmanı oynanmadan önce ilk 10 sıradaki 9 takımdan sadece 2'sini mağlup edebilmişti. Adana Demirspor ve Hatay dışında ilk 10 galibiyeti bulunmayan Kanarya, geçen hafta Alanya'yı eklediği bu istatistiğe bu hafta Konya'yı dahil etmek istiyor.