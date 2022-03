SON DAKİKA - Fenerbahçe'de 6 imza birden!

Fenerbahçe Kulübü, kadrosunda bulunan genç oyuncuları İsak Vural, Arda Güler, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu için imza töreni düzenledi. Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen törene sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ve futbolcuların yakınları katıldı.



İmza töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bugün, kulübümüzün yarınlarına katkı sağlayacak, umutlu ve pozitif bir konu için bir araya geldik. Fenerbahçe'nin özkaynaktan mütemadiyen oyuncu yaratma, net ihracatçı olma konusunda olmazsa olmazlarından bir tanesi, bu kulübe yakışacak bir akademiye sahip olmak. Bizim için en önemli şey, hangi yaştan başlıyorsa bütün futbolcularımızın aynı imkanlardan yararlanması. İnşallah bu olacak. Geçen hafta Avrupa Kulüpler Birliği toplantısındaydım. 30 yaş üstü futbolculara Avrupa'da en fazla süre veren ülke, Türkiye. 22 yaş altı oyunculara da yüzde 4 ile yine en az süre veren Türkiye. Antalya kampımızda altyapıdan 11 oyuncumuz, A takımla idman yaptı. 4 sene önce söylediklerimizin çok daha yakınında olduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçemiz için bugün tarihi günlerden bir tanesi. Kalbi Fenerbahçe'de olan ve onlarla aynı masayı paylaşmaktan gurur duyduğum 6 futbolcumuz ile imza töreni yapmak için bir araya geldik. Ferdi, bizim yaptığımız ilk transferdi. Ferdi her sene daha fazla süre almaya başladı. Onu transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Türk Milli Takımı'nı da sonunda seçti. Doğru yolu seçtiği için onu da kutluyorum. İsviçre çakısı gibi nereye koysan oynuyor" şeklinde konuştu.





"İSMAİL HOCA İLE ŞARTLAR İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE GELİŞİRSE DAHA UZUN SÜRE BERABER OLACAĞIZ"

Başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşme durumuyla ilgili olarak ise, "İsmail hoca bize daha çok hizmet edecek. İnşallah devam edebilir. 6 ay sonra büyük ihtimalle yabancı hocayla çalışacağımız kaotik bir ortam. Para pul konuşmadan, önünü hiç görmeden, sıkıntılı bir dönemde takımı aldık. Ben kendisini 19-20 yaşından beri tanırım. Ona şapka çıkarmak gerekir bu sorumluluğu aldığı için. İnşallah şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha da uzun beraber olacağız" ifadelerini kullandı.



FERDİ KADIOĞLU: İYİ Kİ FENERBAHÇE

Sezonun kendisini için çok iyi gittiğini ifade eden Ferdi Kadıoğlu, "Ben buraya 4 yıl önce küçük bir çocuk olarak geldim. 64 kilo ve sakalsızdım. Şimdi 9 kilo aldım. Kendimi her geçen gün kanıtlıyorum. Bu seneki performansım için çok mutluyum. Bu sezon benim için inanılmaz geçiyor. En iyi performansımı gösteriyorum diyebilirim. Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün. Burada birçok yetenekli oyuncu var. Umarım bir gün hepimiz sahada bu takım için savaşabiliriz. Ben daha fazla maç ve kupa kazanmak için savaşmaya hazırım. Burada kupalar kazanmak istiyorum. Son olarak iyi ki Fenerbahçe" diye konuştu.



Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilip edilmeyeceği ile ilgili gelen soruya ise, "Şu anda sakatlığım devam ediyor. Milli takıma gidebilir miyim, bilmiyorum. Göreceğiz. Umarım en kısa sürede tekrardan fit durumda olurum. Bu konu hakkında bir şey söyleyemem" şeklinde cevap verdi.



MUHAMMED GÜMÜŞKAYA: FENERBAHÇE İLE KALBİMDE BİR ÖMÜRLÜK SÖZLEŞME İMZALADIM

GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda takıma geri dönecek olan Muhammed Gümüşkaya, "Çok mutluyum. Başkanımıza, Tahir hocama, desteğini esirgemeyen ve kulübe gelmeme vesile olan aileme, menajerlerime çok teşekkür ederim. 11 yaşında bu kapıdan içeri girdim. Fenerbahçe sevgisi çok küçükken bana nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. İmzalayacağımız kontratlar biraz vesile. Çünkü ben Fenerbahçe ile kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım. Bundan dolayı onurlu ve gururluyum. Burada çok fazla yetenekli kardeşim var. İnşallah hepimiz ve camiamız için hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.



ARDA GÜLER: SÖZLEŞME BİZİM İÇİN PROSEDÜR

Fenerbahçe'ye daha büyük katkılar sağmak istediklerine dikkat çeken Arda Güler, "Başta aileme ve hocalarıma teşekkür ederim. Sizlerle olmak benim için büyük onur ve gurur. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet ederiz. Büyük başarılar sağlarız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Muhammed ağabeyin dediği gibi sözleşme bizim için prosedür. Biz Fenerbahçeliyiz. Oynadık, inşallah oynamaya devam edeceğiz. Daha da çok katkımız olacak inşallah. İyi ki Fenerbahçe" dedi.



ERTUĞRUL ÇETİN: BİZLER FENERBAHÇE'NİN ÇOCUKLARIYIZ

Fenerbahçe'de büyüdüklerini söyleyen Ertuğrul Çetin, "Bugün burada olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Burada olmam kimin emeği varsa hepsine teşekkür ediyorum. Başkanımızın dediği gibi ben bu kulübe 11 yaşında geldim. Fikirtepe Tesisleri, Dereağzı, Can Bartu, Şükrü Saraçoğlu, Fenerbahçe ile ilgili ne görmek isterseniz bugün aslında karşınızda duruyor. Bizler Fenerbahçe'nin çocuklarıyız. Çok şükür ki Fenerbahçe'de büyüdük. İyi ki Fenerbahçe var" diye konuştu.



MELİH BOSTAN: ÇUBUKLU İLE GOL ATMANIN HAYALİNİ KURUYORUM

12 yaşında Fenerbahçe'ye geldiğini söyleyen Melih Bostan, "6 senedir buradayım. Ben buraya geldiğimden beri çok mutluyum. Çok gururluyum. Küçük yaşımdan beri A takımda oynayıp, çubuklu ile gol atmanın hayalini kuruyorum. Kulübüm bu hayali gerçekleştirebilmek için bana bir fırsat verdi. Ben de bunun karşılığını çok çalışarak vereceğim. İyi ki Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.



ISAK VURAL: BU GÜZEL STADYUMDA, DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARININ ÖNÜNDE OYNAMA HAYALİYLE BÜYÜDÜM

Fenerbahçe taraftarının önünde futbol oynama hayaliyle büyüdüğünü söyleyen yeni transfer İsak Vural, ise şöyle konuştu: "Herkese merhabalar. Bugün söylemem gerekenlere dair bir mesaj aldım. Ancak onları söylemeyeceğim. Ben kalbimde bu renklere olan aşkı, kendi kelimelerimle tasvir edeceğim. Ben sarı-lacivertli renklerle doğmuş, sarı-lacivertli formalarla büyümüş bir çocuk olarak bu güzel stadyumda, dünyanın en iyi taraftarının önünde oynama hayaliyle büyüdüm. Burada olmaktan çok mutluyum. Babam ve büyükbabam iyi bir Fenerbahçe taraftarıydı. Ne mutlu ki bana bunu aşıladılar. Gerçekten çok mutluyum. Takıma yardım edebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İyi ki Fenerbahçe."

Isak Vural, küçükken anne ve babasıyla futbol oynadığını belirterek, "Küçükken anne, babam ve anneannem ile futbol oynardım. Bana çok fazla şey öğrettiler. Onlara minnettarım. Şu anda Fenerbahçe'ye geldim ve A takım ile antrenman yapma fırsatım olacak. Eski takımlarımda bu fırsatım yoktu. Dolayısıyla bu yolu seçtim. Kalbim ile buraya geldim" şeklinde konuştu.