Fenerbahçeli Arda Güler için olay transfer iddiası! Barcelona...

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç starı Arda Güler, İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdi. İspanyol basınında yer alan habere göre Barcelona, Arda'yı yakın takibe aldı. Sport.es'te konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde oldu;

"Türk futbolu son yıllarda büyük yetenekleri çıkartıyor ve dünya futboluna bu yeteneklerin tanıtımını yapmaya başladı. Barcelona, bunun farkında ve ilk iş olarak Emre Demir ile sözleşme imzaladı.