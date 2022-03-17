Fenerbahçeli Arda Güler için olay transfer iddiası! Barcelona...

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç starı Arda Güler, İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdi. İspanyol basınında yer alan habere göre Barcelona, Arda'yı yakın takibe aldı. Sport.es'te konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde oldu;
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç starı Arda Güler, İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdi. İspanyol basınında yer alan habere göre Barcelona, Arda'yı yakın takibe aldı. Sport.es'te konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde oldu;
"Türk futbolu son yıllarda büyük yetenekleri çıkartıyor ve dünya futboluna bu yeteneklerin tanıtımını yapmaya başladı. Barcelona, bunun farkında ve ilk iş olarak Emre Demir ile sözleşme imzaladı.
Emre Demir'in ardınan Barcelona'nın dikkatini çeken bir genç yetenek daha oldu. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Güler, Fenerbahçe'de harika performans sergiliyor.
Arda hakkında Barcelona'ya güzel haberler geliyor. 16 yaşında olduğu için Fenerbahçe ile sadece 3 yıllık sözleşme imzalayabilmişti.
Türkler, Arda'nın Fenerbahçe'de devam edemeyeceğine ve yakın gelecekte, büyük paralara başka bir kulübe imza atacağına inanıyorlar.
Arda Güler Süper Lig'de 6 maçta forma giydi ve bir gol atıp iki asist üretti. Alanyaspor'a karşı 74. dakikada oyuna girdi ve bir gol bir asistle oynadı.
Genç futbolcu, Fenerbahçe'nin 5-2'lik galibiyetinin mimarı oldu. Ayrıca, Avrupa'nın en büyük beş liginde gol ve asist yapan en genç oyuncu oldu.
İSMAİL KARTAL'A BASKI YAPIYORLAR
Öte yandan Türkler, Arda Güler'in daha fazla süre alması için Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a baskı yapıyorlar.