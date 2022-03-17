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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor! Ferdi Kadıoğlu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ise antrenmanı özel program eşliğinde tamamladı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 14:45
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. hafta maçında 20 Mart Pazar günü Ülker Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu, idmanı özel program eşliğinde tamamladı.

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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