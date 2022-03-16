Haberler Fenerbahçe GALATASARAY HABERLERİ: Barcelona maçı öncesi son durum ne? Cimbom'da iki futbolcu...

GALATASARAY HABERLERİ: Barcelona maçı öncesi son durum ne? Cimbom'da iki futbolcu...

Galatasaray spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibi ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Cimbom, taraftarı önünde turu geçmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda yapılan son antrenmanla hazırlıklar tamamlandı. Antrenmanda 2 futbolcu yer almadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 14:13
GALATASARAY HABERLERİ: Barcelona maçı öncesi son durum ne? Cimbom'da iki futbolcu...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın İspanya'nın Barcelona takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Barcelona maçı öncesi son durum ne? Cimbom'da iki futbolcu...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Barcelona maçı öncesi son durum ne? Cimbom'da iki futbolcu...

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Barcelona maçı öncesi son durum ne? Cimbom'da iki futbolcu...

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Barcelona müsabakasının taktik çalışması üzerinde durulduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Barcelona maçı öncesi son durum ne? Cimbom'da iki futbolcu...

Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan ile ateş olduğu için durumu henüz netleşmeyen Halil Dervişoğlu antrenmanda yer almadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Barcelona maçı öncesi son durum ne? Cimbom'da iki futbolcu...

Sakatlıktan çıkan kaleci Fernando Muslera ise takımdan farklı bir sahada çalışmalarını sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ: Barcelona maçı öncesi son durum ne? Cimbom'da iki futbolcu...

İdmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da saha kenarından takip etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Barcelona maçı öncesi son durum ne? Cimbom'da iki futbolcu...

Sarı-kırmızılı ekip, Nef Stadı'nda yarın saat 20.45'te Barcelona ile karşılaşacak.

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