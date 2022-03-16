FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi asistleriyle dikkat çekiyor

Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Diego Rossi , 3 gol atarken 7 de asist yapmayı başardı. Genç yıldız, son 3 haftada ise 1 gol ve 2 asiste imza attı.

Takvim'in haberine göre; Avrupa'da bu sezon tüm ligler arasında, en çok asist yapan Uruguaylı futbolcu Rossi... 7 asistle mücadele eden 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da birçok yıldızı geride bırakmayı başardı.