FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi asistleriyle dikkat çekiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor...
Fenerbahçe'nin yıldızı son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor...
Sarı-Lacivertliler'de bir dönem eleştiri oklarının hedefi olan Uruguaylı yıldız Rossi son dönemdeki performansıyla taraftarın gözüne girmeyi başardı.
Sarı-Lacivertliler'in 24 yaşındaki kanat oyuncusu, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında bir gol atarken bir de asist yapmayı başardı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Diego Rossi, 3 gol atarken 7 de asist yapmayı başardı. Genç yıldız, son 3 haftada ise 1 gol ve 2 asiste imza attı.
Takvim'in haberine göre; Avrupa'da bu sezon tüm ligler arasında, en çok asist yapan Uruguaylı futbolcu Rossi... 7 asistle mücadele eden 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da birçok yıldızı geride bırakmayı başardı.
Fenerbahçe, sezon başında MLS takımlarından Los Angeles takımından kiraladığı Diego Rossi ile yayınlanan faaliyet raporunda 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.
Açıklamanın devamında ise yıldız oyuncunun kontratının 1 yılının kiralık olduğu kalan 3 yılın ise satın alma opsiyonuna bağlı olduğu bildirilmişti. Fenerbahçe, Rossi'nin gelecek sezon da takımda kalması için önümüzdeki günlerde harekete geçecek.