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FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi asistleriyle dikkat çekiyor

Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda rakibini 5-2'lik skorla devirirken maça damga vuran isimlerden biri de Rossi olmuştu. Son haftalardaki performansı ile dikkat çeken Rossi, 7 asist ile Avrupa'da bir çok yıldızı geride bıraktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 13:42
FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi asistleriyle dikkat çekiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi asistleriyle dikkat çekiyor

Sarı-Lacivertliler'de bir dönem eleştiri oklarının hedefi olan Uruguaylı yıldız Rossi son dönemdeki performansıyla taraftarın gözüne girmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi asistleriyle dikkat çekiyor

Sarı-Lacivertliler'in 24 yaşındaki kanat oyuncusu, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında bir gol atarken bir de asist yapmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi asistleriyle dikkat çekiyor

Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Diego Rossi, 3 gol atarken 7 de asist yapmayı başardı. Genç yıldız, son 3 haftada ise 1 gol ve 2 asiste imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi asistleriyle dikkat çekiyor

Takvim'in haberine göre; Avrupa'da bu sezon tüm ligler arasında, en çok asist yapan Uruguaylı futbolcu Rossi... 7 asistle mücadele eden 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da birçok yıldızı geride bırakmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi asistleriyle dikkat çekiyor

Fenerbahçe, sezon başında MLS takımlarından Los Angeles takımından kiraladığı Diego Rossi ile yayınlanan faaliyet raporunda 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi asistleriyle dikkat çekiyor

Açıklamanın devamında ise yıldız oyuncunun kontratının 1 yılının kiralık olduğu kalan 3 yılın ise satın alma opsiyonuna bağlı olduğu bildirilmişti. Fenerbahçe, Rossi'nin gelecek sezon da takımda kalması için önümüzdeki günlerde harekete geçecek.

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