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SON DAKİKA - Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi hesabından, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un, kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yapımış olduğu açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 21:52 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 22:07
SON DAKİKA - Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi hesabından, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un, kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yapımış olduğu açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

İşte o açıklama:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.03.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.03.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 11.03.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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