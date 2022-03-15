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FENERBAHÇE HABERLERİ - 'İşine odaklanmalı' deniliyordu! Mesut Özil ve rekor...

Fenerbahçe'de bu sezon oyun olarak olmasa da skor anlamında oldukça başarılı bir sezon geçiren Mesut Özil, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Ligde 29 hatada 9 gol atan Mesut Özil, 2 kez daha fileleri havaandırması halinde kendi rekorunu kıracak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 15:23
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil rekora göz dikti! 2 gol daha atarsa...

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, bu sezon başında Vitor Pereira ile yaşadığı sorunlarla dikkat çekerken, İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrası ise sakatlığı sebebiyle uzun süre formasından uzak kalmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil rekora göz dikti! 2 gol daha atarsa...

Taraftarların inişli çıkışlı performansı sebebiyle eleştirdiği, başkan Ali Koç'un da, "Ticari işlerini bırakıp futboluna odaklanması gerekiyor" dediği Mesut Özil, eleştirilere karşı bu sezon sahada kaldığı süre içinde bulduğu gol sayısı ile dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil rekora göz dikti! 2 gol daha atarsa...

Son olarak Alanyaspor ağlarını havalandıran ve bu sezon Fenerbahçe forması altında ligdeki 8. golünü atan Mesut Özil, Serdar Dursun'dan sonra Sarı-Lacivertli takımın ligdeki en skorer futbolcusu konumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil rekora göz dikti! 2 gol daha atarsa...

Fenerbahçe'de 29. hafta sonunda 8 gole ulaşan Mesut Özil ayrıca kariyerindeki en skorer sezonlarından birini geçiriyor. Profesyonel kariyerinde Scahlke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerin formasını giyen Mesut, bir sezonda ligde en fazla 9 gol atabilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil rekora göz dikti! 2 gol daha atarsa...

Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe forması ile ligde 29. hafta itibarıyla 9 gol atan Mesut, kalan 9 maçlık periyotta iki gol daha bulması halinde kariyerinin en skorer lig performansına imza atmış olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil rekora göz dikti! 2 gol daha atarsa...

Mesut, 2009-2010 sezonunda Werder Bremen ile 2012-2013'te ise Real Madrid'de bir sezonda ligde 9 gol kaydetmişti. Yıldız futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de bir gol daha atması durumunda bu rekorunu tekrarlayacak. İki golde ise kariyer rekoru kıracak.

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