FENERBAHÇE HABERLERİ - 'İşine odaklanmalı' deniliyordu! Mesut Özil ve rekor...

Fenerbahçe'de 29. hafta sonunda 8 gole ulaşan Mesut Özil ayrıca kariyerindeki en skorer sezonlarından birini geçiriyor. Profesyonel kariyerinde Scahlke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerin formasını giyen Mesut, bir sezonda ligde en fazla 9 gol atabilmişti.

Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe forması ile ligde 29. hafta itibarıyla 9 gol atan Mesut, kalan 9 maçlık periyotta iki gol daha bulması halinde kariyerinin en skorer lig performansına imza atmış olacak.