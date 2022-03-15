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FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi'den Flamengo sözleri! Transfer...

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı daha sonra ise 4 yıllık sözleşme imzaladığı Diego Rossi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilya ekibi Flamengo'nun transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız futbolcu geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 07:30
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi'den Flamengo sözleri! Transfer...

Yeni sezona yeni teknik adam ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de bazı futbolcular ise takımdan ayrılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi'den Flamengo sözleri! Transfer...

Sarı lacivertliler, özellikle büyük beklentilerle gelen ancak bu beklentilere bir türlü karşılık veremeyen futbolcuları takımdan göndererek yeni bir yapılanmaya girmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi'den Flamengo sözleri! Transfer...

Bu isimlerden birisi de Diego Rossi. MLS'te yılın futbolcusu seçildikten sonra Fenerbahçe'ye kiralanan ve daha sonrasında 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulan Uruguaylı golcü ile yollar ayrılabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi'den Flamengo sözleri! Transfer...

Brezilya basının iddiasına göre Flamengo'nun öncelikli hedeflerinden birisi Diego Rossi

FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi'den Flamengo sözleri! Transfer...

Haberde forvet için Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin ön plana çıktığı yazıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Rossi'den Flamengo sözleri! Transfer...

ROSSI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili Uruguay basınına açıklamalarda bulundu.

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