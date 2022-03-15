Diego Rossi resital sundu!

Başarılı hücum oyuncusu 5 golün 4'ünde pay sahibi oldu. İlk golü attı. 2. golden önce şutu direkten döndü, devamında penaltı oldu. 3. golün asistini yaptı. 4. golden önce topu direkten geri geldi, Pelkas tamamladı. Sadece 5. golde katkısı yoktu. Çünkü o sırada oyundan çıkmıştı.

