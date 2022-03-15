Haberler Fenerbahçe Diego Rossi resital sundu!

Diego Rossi resital sundu!

Uruguaylı futbolcu belki de Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en iyi oyununu Alanyaspor'a karşı sergiledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Diego Rossi resital sundu!

Başarılı hücum oyuncusu 5 golün 4'ünde pay sahibi oldu. İlk golü attı. 2. golden önce şutu direkten döndü, devamında penaltı oldu. 3. golün asistini yaptı. 4. golden önce topu direkten geri geldi, Pelkas tamamladı. Sadece 5. golde katkısı yoktu. Çünkü o sırada oyundan çıkmıştı.

DİĞER
İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli rekor ücret talep etmişti! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli fırsatı eliyle tepti!
Sivas'ta başıboş sokak köpekleri nedeniyle yola atlayan çocuğa araba çarptı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor