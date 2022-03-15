Altay farkı

Sarı-Lacivertlıler, Avrupa Kupası'ndan elendikten sonra ligde büyük bir çıkış trendi yakalarken bunda Altay Bayındır'ın da payı büyük. Yaşadığı omuz sakatlığı sebebiyle ameliyat olan 23 yaşındaki eldiven uzun süre forma giyememişti. Dönüşüyle beraber Kanarya'nın yükseliş haftaları da başladı. Giresunspor deplasmanında eldivenlerini giyen Altay'ın oynadığı 5 mücadelede sarı-lacivertliler 4 galibiyet çıkardı. Sadece Trabzonspor ile berabere kaldılar. Son olarak Alanyaspor deplasmanında 5 gollü galibiyet gelse de yaptığı 9 kurtarışla takımını ayakta tutan isimdi.

BİR AN KOPMADIK

Altay Bayındır, kariyerinin ilk asistini yaptığı Alanyaspor maçı sonrası mutluydu. Genç eldiven "Maçtan bir dakika dahi kopmadığımız, takım olarak kenetlendiğimiz güzel bir maç oldu. İlk asistim ise benim için bu akşamın en güzel anısı olacak" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞILMIŞ BİR GOL

Altay Bayındır'ın asistiyle Diego Rossi fileleri sarsmıştı. 23 yaşındaki eldiven, meşin yuvarlak ağlarla buluşur buluşmaz kulübeye koştu ve hocası İsmail Kartal'a sarıldı. Bu görüntünün sebebi karşılaşma sonunda anlaşıldı. Kartal basın toplantısında "İlk gol size tesadüf gelebilir ama biz bunu hafta boyunca idmanlarda çalıştık. O gol bir çalışmanın ürünü" ifadelerini kullanmıştı.