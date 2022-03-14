Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri! "O kadar doluyum ki..."

Çok kötü bir sezon geçiriyor olsam da ve beklenti de yüksek ise, dağa taşa vuracağımı bilsem yine de o topa vururum. İsmim bu kadar büyük ise. Mesut bütün kariyerini Türkiye'de geçirmiş olsaydı, o baskıyı bileceğinden Serdar Dursun'a 'sen git antrenmanda vurursun' derdi."