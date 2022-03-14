Haberler Fenerbahçe Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri! "O kadar doluyum ki..."

Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri! "O kadar doluyum ki..."

Spor Toto Süper Lig'de son haftaların formda iki takımı Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Alanya'da oynanan 29. hafta maçında sarı-lacivertliler sahadan 5-2 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de maça damga vuran isim ise 17 yaşındaki Arda Güler oldu. Eski futbolcu Tümer Metin de, genç yıldız ile ilfili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:12
Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri! "O kadar doluyum ki..."

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettiği maçı Tivibu Spor'da değerlendirdi.

Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri! "O kadar doluyum ki..."

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettiği maçı Tivibu Spor'da değerlendirdi.

Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri! "O kadar doluyum ki..."

"SALIN ÇOCUĞU OYNASIN"

"Arda Güler konusunda o kadar doluyum ki, ağız dolusu falan konuşasım ve içimdekileri boşaltasım var. Bir salın çocuğu oynasın. Tek söyleyeceğim şey bu. Bırakın oynasın. Korumak, koruma altına almak... Bunlar günümüzün işleri değil."

Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri! "O kadar doluyum ki..."

"HER ŞEYİ İLE AKIYOR"

"Yaşlı-genç, deneyimli-deneyimsiz ayırmaktansa benim nazarımda hiç oralara bakmadan, iyi oyuncu vardır, kötü oyuncu vardır. Arda Güler her şeyi ile akıyor.

Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri! "O kadar doluyum ki..."

Gol vuruşunda oraya yaptığı koş, pozisyonun içindeyken tek ayak üstünde sıçradıktan sonraki soğuk kanlılığı ve net bitirici vuruşu. Berisha'nın kafasına kestiği ayak içi pas. Adam futbolcuyum diye bağırıyor. Tek ihtiyacı olan şey süre alması. Daha fazla sahne alırsa gelişebilir."

Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri! "O kadar doluyum ki..."

"ÖZGÜVEN BİLGİYLE ORANTILIDIR"

"Futbolcuların özgüveniyle ilgili değişik şeyler duyuyoruz. Özgüvenimiz kırıldı diye. Özgüven tamamen bilgiyle doğru orantılıdır. Bir şeyi biliyorsan ve hakimsen özgüvenin kırılmaz. Bilgiyle doğru orantılıdır. Maçı kazanmanın özgüvenle alakası yoktur. Seni maçı kazandırmaya götüren şey özgüven değil, bilgidir."

Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri! "O kadar doluyum ki..."

"ARTIK SIRASINI BEKLİYOR"

"Arda konuya hakim. Yalayıp yutmuş konuyu. Artık sırasını bekliyor. Sen vereceksin süreyi oynatacaksın. Attığı gol değil ama ikinci goldeki asisti, bir Elver Baliç kadife sol ayağı. Bunu ancak sahipsen ve biliyorsan yapabilirsin. Herkesi çıkar Arda'yı çıkarma."

Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri! "O kadar doluyum ki..."

"MESUT KESİN ATAR DEMİŞTİR"

"47. dakikada bir frikik oldu. Bir sol ayaklı oyuncunun çok sevebileceği bir nokta. Taraflı tarafsız herkes 'hadi Mesut' dedi. Alanyaspor'a gönül verenler Mesut kesin atar bunu demiştir.

Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri! "O kadar doluyum ki..."

Mesut gelip topun üstünden atladı ve Serdar Dursun vurdu. Bu çalışılmış olabilir mi? Eğer böyle bir şey çalışılmışsa buna kim karar verdi? Mesut Özil'e İsmail hoca 'sen topun üstünden atlayacaksın, Serdar sen vuracaksın' mı dedi."

Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri! "O kadar doluyum ki..."

"MESUT ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUYOR"

"Bu Mesut'un oyuna yaklaşımı, ismiyle ismini koruma sevdasından gelen bir iş. Mesut Özil, taşın altına elini sokmak istemiyor. Mesut için sorun değil orda vurup, vurmaması.

Tümer Metin'den flaş Arda Güler sözleri! "O kadar doluyum ki..."

Çok kötü bir sezon geçiriyor olsam da ve beklenti de yüksek ise, dağa taşa vuracağımı bilsem yine de o topa vururum. İsmim bu kadar büyük ise. Mesut bütün kariyerini Türkiye'de geçirmiş olsaydı, o baskıyı bileceğinden Serdar Dursun'a 'sen git antrenmanda vurursun' derdi."

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