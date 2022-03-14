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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Miguel Crespo piyangosu! Talipleri artıyor...

Spor haberi... Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Miguel Crespo performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birçok kulübün listesine giremeyi başaran Portekizli orta saha için Atletico Madrid ve Everton'un ardından iki İspanyol kulübünün daha devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Miguel Crespo piyangosu! Talipleri artıyor...

Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle takım içi rotasyonu için 1.5 milyon Euro transfer bedeliyle Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil edilen Miguel Crespo, ortaya koyduğu performansla en başarılı transfer olmayı başardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Miguel Crespo piyangosu! Talipleri artıyor...

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Trabzonspor ile oynadığı derbi maçta 1 kişi eksik kalan takımını ayakta tutan ve istatistikleriyle adeta destan yazan Miguel Crespo'ya İspanya'nın Atletico Madrid ile İngiltere'nin Everton kulüpleri talip olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Miguel Crespo piyangosu! Talipleri artıyor...

Ancak Portekizli oyuncuyu isteyen takımlar bunlarla da sınırlı kalmadı. Takvim'de yer alan haberde, La Liga'da mücadele veren Sevilla ile Espanol kulüplerinin de Crespo ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde Sarı-Lacivertli kurmaylarla resmi temasa geçecekleri öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Miguel Crespo piyangosu! Talipleri artıyor...

Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklar ise Crespo için için 10 milyon Euro'nun altında bir rakama yönetimin 'Evet' demeyeceğini belirtiyorlar. Bu rakama ulaşılmadığı sürece de Portekizli oyuncu Fenerbahçe'de forma giymeye devam edecek. Crespo, hem ön liberoda da hem de merkez orta sahada son derece başarılı performans göstererek adeta istikrar abidesi olmuş durumda.

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