TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Miguel Crespo piyangosu! Talipleri artıyor...

Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle takım içi rotasyonu için 1.5 milyon Euro transfer bedeliyle Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil edilen Miguel Crespo, ortaya koyduğu performansla en başarılı transfer olmayı başardı.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Trabzonspor ile oynadığı derbi maçta 1 kişi eksik kalan takımını ayakta tutan ve istatistikleriyle adeta destan yazan Miguel Crespo'ya İspanya'nın Atletico Madrid ile İngiltere'nin Everton kulüpleri talip olmuştu.
Ancak Portekizli oyuncuyu isteyen takımlar bunlarla da sınırlı kalmadı. Takvim'de yer alan haberde, La Liga'da mücadele veren Sevilla ile Espanol kulüplerinin de Crespo ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde Sarı-Lacivertli kurmaylarla resmi temasa geçecekleri öğrenildi.