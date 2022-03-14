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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ince hesaplar! O isimlere teklif gelirse...

Spor haberi... Yeni sezon öncesi kolları şimdiden sıvayan Fenerbahçe'de takım yapılacak takviyelerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler için de yoğun bir mesai var. Sarı-Lacivertli kurmaylar, elinde tutmak istediği oyuncular olsa da yüksek bonservisle kapısını çalacaklara 'hayır' demeyecek… Yeni teknik direktörün vereceği rapor ve yabancı sınırlaması da transferde etkili olacak. İşte Kanarya'nın göz önündeki isimleri... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ince hesaplar! O isimlere teklif gelirse...

Sarı lacivertli yönetim, elinde tutmak istediği oyuncular olsa da yüksek bonservisle kapısını çalacaklara 'hayır' demeyecek… Yeni teknik direktörün vereceği rapor ve yabancı sınırlaması da transferde etkili olacak. İşte Kanarya'nın göz önündeki isimleri:

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ince hesaplar! O isimlere teklif gelirse...

FRANSIZLAR'IN TAKİBİNDE ALTAY BAYINDIR VAR

Sabah'ta yer alan haberde, uzun süreli sakatlık dönemini atlatan, kaleye geçtiği andan itibaren farkını hissettiren Altay Bayındır'a Fransa'nın köklü takımlarından Lyon, Marsilya ve Lille talip oldu. Fransız basınında yer alan haberlere göre, söz konusu üç takımın da milli file bekçisini kadrosuna katma konusunda bir hayli istekli olduğu bilgisine ulaşıldı. Lyon, Marsilya ve Lille, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ancak bunun için en az 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmaları gerekiyor. 2019'dan bu yana Fenerbahçe forması giyen Altay'ın sözleşmesi 2023 Haziran'da sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ince hesaplar! O isimlere teklif gelirse...

OSAYI'YE İSKOÇ KANCASI

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Bright Osayi-Samuel bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Nijeryalı futbolcuya en büyük ilgiyi hem geçen yaz hem de devre arasında isteğini belli eden İskoç ekibi Rangers gösteriyor. Sarı-lacivertli yönetim geçtiğimiz ocak ayında 500 bin Euro bedelle transfer ettiği Osayi'den ciddi bir bonservis geliri bekliyor. 24 yaşındaki Osayi'nin sarılacivertli takımla 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ince hesaplar! O isimlere teklif gelirse...

ROSSI'NİN TALİBİ BREZİLYA'DAN

Diego Rossi için iddia Brezilya basından geldi. Habere göre Flamengo'nun öncelikli hedeflerinden birisi Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı. Kırmızı-siyahlılar ilk olarak Manchester United'dan kiralanan Andreas Pereira'nın bonservisini almak istiyor. Bunun haricinde ise bir kaleci, defansif orta saha ve forvet takviyeleri planlanıyor. Haberde; 1 numara için Athletico Paranaense'den Santos, 6 numara için Lyon'dan Thiago Mendes ve forvet için Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin ön plana çıktığı yazıldı. Los Angeles FC'den kiralanan 24 yaşındaki Rossi'nin sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek. Opsiyon hakkı F.Bahçe'de.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ince hesaplar! O isimlere teklif gelirse...

SZALAI VE KIM ELMAS GİBİ PARLIYOR

Fenerbahçe defansında farklarını hissettiren iki isim Attila Szalai ve Kim Min-Jae sadece Türk futbolseverlerin takdirini kazanmadı, taliplerine de her gün yeni bir takım ekledi. Szalai'yi 2 milyon, Kim'i de 3 milyon Euro bonservisle renklerine katan sarı-lacivertli yönetim iki oyuncudan 50 milyon Euro'ya yakın bir gelir bekliyor. Yönetim iki stoperini birden elden çıkarmak istemiyor ancak 20 milyon Euro ve üstü gelecek tekliflere de 'Hayır' demeyecek. İki oyuncu da başta İtalya ve İngiltere olmak üzere bir çok kulübün listesinde ilk sıraları alıyor. Szalai ve Kim'in Fenerbahçe ile olan sözleşmeleri 2025 yılında bitecek.

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