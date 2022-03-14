TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ince hesaplar! O isimlere teklif gelirse...

Sarı lacivertli yönetim, elinde tutmak istediği oyuncular olsa da yüksek bonservisle kapısını çalacaklara 'hayır' demeyecek… Yeni teknik direktörün vereceği rapor ve yabancı sınırlaması da transferde etkili olacak. İşte Kanarya'nın göz önündeki isimleri:
FRANSIZLAR'IN TAKİBİNDE ALTAY BAYINDIR VAR
Sabah'ta yer alan haberde, uzun süreli sakatlık dönemini atlatan, kaleye geçtiği andan itibaren farkını hissettiren Altay Bayındır'a Fransa'nın köklü takımlarından Lyon, Marsilya ve Lille talip oldu. Fransız basınında yer alan haberlere göre, söz konusu üç takımın da milli file bekçisini kadrosuna katma konusunda bir hayli istekli olduğu bilgisine ulaşıldı. Lyon, Marsilya ve Lille, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ancak bunun için en az 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmaları gerekiyor. 2019'dan bu yana Fenerbahçe forması giyen Altay'ın sözleşmesi 2023 Haziran'da sona erecek.
OSAYI'YE İSKOÇ KANCASI
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Bright Osayi-Samuel bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Nijeryalı futbolcuya en büyük ilgiyi hem geçen yaz hem de devre arasında isteğini belli eden İskoç ekibi Rangers gösteriyor. Sarı-lacivertli yönetim geçtiğimiz ocak ayında 500 bin Euro bedelle transfer ettiği Osayi'den ciddi bir bonservis geliri bekliyor. 24 yaşındaki Osayi'nin sarılacivertli takımla 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi var.