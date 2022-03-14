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Ömer Üründül Alanyaspor Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 5-2 üstünlüğü ile sonuçlandı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de zorlu mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 08:51
Ömer Üründül Alanyaspor Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Alanyaspor'un hayaller peşinde koşan İtalyan teknik direktörü Farioli evinde Trabzonspor karşısındaki hezimetten hiç ders almamış. Geriden prese karşı faydadan çok zarar veren riskli pas oyunu ile yine sahadaydı.

Ömer Üründül Alanyaspor Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Kartal da bunu düşünüp futbolcularına 'önde basın' demiş. Bu sayede Fenerbahçe ilk yarıda rakibinin hediye ettiği pozisyonlardan 4 net gol kaçırdı.

Ömer Üründül Alanyaspor Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Attıkları tek gol de çok ilginçti! İkinci yarının başında fark ikiye çıktı. Kısa süre sonra da bire indi. Sonra İsmail Kartal'ın yanlışı gündeme geldi. Ozan- Pelkas değişikliğine ilaveten yorulan Mesut'un da hemen Arda ile yer değiştirmesi gerekiyordu.

Ömer Üründül Alanyaspor Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bunu yapmadı, işler bir anda ters yüz olabilirdi. Sonra hatasını anlayıp doğruyu yaptı ve Fenerbahçe farka giderken Arda'yı da bir kere daha kazanmış oldu. Gecenin yıldızı kaleci Altay'dı. Rossi, Crespo ve Zajc da diğer başarılı isimlerdi.

Ömer Üründül Alanyaspor Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Gelelim dünkü maçın Fenerbahçe açısından analizine... Rakip taktik olarak 3'lü defans oynayarak, Efecan'ı da santrforda görevlendirerek tam bir harakiri yaptı.

Ömer Üründül Alanyaspor Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Esas üstünde durulması gereken nokta neden Altay 4 net müthiş kurtarış yapmasına rağmen iki gol yedi. Hem de iki farklı skor avantajı varken. Kimse geçen haftaki Trabzonspor maçı ile mukayese yapmasın.

Ömer Üründül Alanyaspor Fenerbahçe maçını değerlendirdi

O maçtaki sınırsız enerji o güne bağlıydı. Bana göre Pereira'nın Fenerbahçe'ye iki büyük faydası oldu: Biri Ferdi'yi kazandırması, ikincisi de Crespo'yu transfer ettirmesi.

Ömer Üründül Alanyaspor Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Francesco Farioli evindeki ikinci büyük hayal kırıklığından sonra bakalım dün geceden ders çıkaracak mı? Bu konudaki en büyük mesaj Fenerbahçe'nin birinci golüdür. O geriden pas yaparak çıkmaya çalışırken rakibi kalecinin asistiyle tek toptan gol attı!...

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