Ömer Üründül Alanyaspor Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bunu yapmadı, işler bir anda ters yüz olabilirdi. Sonra hatasını anlayıp doğruyu yaptı ve Fenerbahçe farka giderken Arda'yı da bir kere daha kazanmış oldu. Gecenin yıldızı kaleci Altay'dı. Rossi, Crespo ve Zajc da diğer başarılı isimlerdi.

Gelelim dünkü maçın Fenerbahçe açısından analizine... Rakip taktik olarak 3'lü defans oynayarak, Efecan'ı da santrforda görevlendirerek tam bir harakiri yaptı.