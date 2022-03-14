Kariyerindeki ilk asist

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, profesyonel kariyerindeki ilk asistini dün akşam Aytemiz Alanyaspor karşısında yaptı. 23 yaşındaki eldiven, 2010-2011 sezonundan bu yana Süper Lig'de gol pası veren ilk Fenerbahçe kalecisi olmayı başardı. Genç file bekçisi kalesine gelen birçok pozisyonda da devleşti.
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, profesyonel kariyerindeki ilk asistini dün akşam Aytemiz Alanyaspor karşısında yaptı. 23 yaşındaki eldiven, 2010-2011 sezonundan bu yana Süper Lig'de gol pası veren ilk Fenerbahçe kalecisi olmayı başardı. Genç file bekçisi kalesine gelen birçok pozisyonda da devleşti.