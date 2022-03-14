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Kariyerindeki ilk asist

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, profesyonel kariyerindeki ilk asistini dün akşam Aytemiz Alanyaspor karşısında yaptı. 23 yaşındaki eldiven, 2010-2011 sezonundan bu yana Süper Lig'de gol pası veren ilk Fenerbahçe kalecisi olmayı başardı. Genç file bekçisi kalesine gelen birçok pozisyonda da devleşti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Kariyerindeki ilk asist
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, profesyonel kariyerindeki ilk asistini dün akşam Aytemiz Alanyaspor karşısında yaptı. 23 yaşındaki eldiven, 2010-2011 sezonundan bu yana Süper Lig'de gol pası veren ilk Fenerbahçe kalecisi olmayı başardı. Genç file bekçisi kalesine gelen birçok pozisyonda da devleşti.
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