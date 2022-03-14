Fenerbahçe'den 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

Fenerbahçe sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımında bulundu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Başta koronavirüsle mücadelemizde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız olmak üzere, bizler için fedakarca çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun.