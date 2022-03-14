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Fenerbahçe'den 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

Spor Toto Süper Lig devi Fenerbahçe sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımında bulundu. Sarı-lacivertliler yapılan paylaşımda, "Başta koronavirüsle mücadelemizde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız olmak üzere, bizler için fedakarca çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:31
Fenerbahçe'den 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

Fenerbahçe sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımında bulundu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Başta koronavirüsle mücadelemizde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız olmak üzere, bizler için fedakarca çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun.

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