Fenerbahçe'den 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

Fenerbahçe sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımında bulundu.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Başta koronavirüsle mücadelemizde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız olmak üzere, bizler için fedakarca çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun.
Başta koronavirüsle mücadelemizde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız olmak üzere, bizler için fedakarca çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun.#14MartTıpBayramı pic.twitter.com/oVKC83qldJ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 14, 2022