Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası! Yerli Alex...

Aytemiz Alanyasporla karşı karşıya gelen Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı. Mücadelede 17 yaşındaki futbolcu Arda Güler, 74'üncü dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna girdi ve oynadığı 15 dakika içerisinde maçın kahramanlarından biri oldu.
Karşılaşmada dakikalar 78'i gösterirken Arda, Diego Rossi'nin sağ çaprazdan çevirdiği meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Genç yetenek, mücadelenin son dakikalarında ise bir de asist yaptı. Ceza sahası dışında topla buluşan Arda, Mergim Berisha'ya topu falsolu bir şekilde ortaladı ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesinde pay sahibi oldu.
YERLİ ALEX OLMA YOLUNDA
Kısa süre içerisinde fark yaratan Arda Güler, oyun stili ve tarzıyla da akıllara Alex'i getirdi. 10 numara pozisyonunda oynayan solak futbolcu, benzetildiği Fenerbahçe efsanesi Alex'i idol olarak görüyor. Genç yetenek, bu sezon 6 maçta forma giyip 1 gol 2 asistlik performans göstererek kısa zamanda Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline geldi.