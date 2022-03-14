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Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası! Yerli Alex...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yıldızını parlatmaya devam ediyor. Alanyaspor maçında oyuna sonradan giren 17 yaşındaki futbolcu 1 gol, 1 asistlik performansıyla göz doldurdu. Arda Güler sergilediği futbolla yerli Alex olma yolunda ilerliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:25 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:25
Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası! Yerli Alex olma yolunda

Aytemiz Alanyasporla karşı karşıya gelen Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı. Mücadelede 17 yaşındaki futbolcu Arda Güler, 74'üncü dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna girdi ve oynadığı 15 dakika içerisinde maçın kahramanlarından biri oldu.

Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası! Yerli Alex olma yolunda

Karşılaşmada dakikalar 78'i gösterirken Arda, Diego Rossi'nin sağ çaprazdan çevirdiği meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Genç yetenek, mücadelenin son dakikalarında ise bir de asist yaptı. Ceza sahası dışında topla buluşan Arda, Mergim Berisha'ya topu falsolu bir şekilde ortaladı ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesinde pay sahibi oldu.

Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası! Yerli Alex olma yolunda

YERLİ ALEX OLMA YOLUNDA

Kısa süre içerisinde fark yaratan Arda Güler, oyun stili ve tarzıyla da akıllara Alex'i getirdi. 10 numara pozisyonunda oynayan solak futbolcu, benzetildiği Fenerbahçe efsanesi Alex'i idol olarak görüyor. Genç yetenek, bu sezon 6 maçta forma giyip 1 gol 2 asistlik performans göstererek kısa zamanda Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline geldi.

Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası! Yerli Alex olma yolunda

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından kaydettiği golle alakalı paylaşımda bulunan Arda Güler, "Galibiyet ve ilk golüm için çok mutluyum. İnşallah nice galibiyetlere, nice gollere" ifadelerini kullandı. Arda'ya en sevindirici destek ise Alex'ten geldi. Brezilyalı eski futbolcu, Arda Güler'i gösterdigi performanstan dolayı tebrik etti.

Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası! Yerli Alex olma yolunda

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Arda Güler, Fenerbahçe tarihinde 17 yaşında bir maçta hem gol hem de asist yapan ilk futbolcu olarak adını sarı-lacivertli kulübün tarihine yazdırdı.

Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası! Yerli Alex olma yolunda

Güler, aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu. Maç sonu açıklamasında, "Kazanmamız gereken önemli bir maçtı. Sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun. Allah'a şükürler olsun. Gol attığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. taraftarın çok büyük desteği var. Teşekkür ederim. Takımda yabancı, Türk herkes yardım ediyor. Onlara da teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak duygu ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaştı.

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