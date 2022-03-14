FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - ARDA'YI KORUMA! Arkadaş yine en çok Altay'ı konuşacağımız, anlatacağımız bir maç oldu. Benim saydığım net 8 tane topu kurtardı, takım arkadaşı Kim'in ters vuruşunu bile kurtardı. Üzerine bir de ilk golün asistini yaptı. Bu olağanüstü performansa rağmen zorla kazandı Fenerbahçe.

İnanılır gibi değil! Bir kaleci takımının maç kazanması için daha ne yapabilir? Bırakın oyuncu değişikliklerini Altay yapsaydı! Belki Arda'yı daha erken oyuna alırdı.