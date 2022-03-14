FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Osayi diğer çizgide aynı performansı ortaya koyamadı. Zajc ve Crespo'nun orta sahadaki dengeli oyunu, Fenerbahçe'nin iyi oynadığı dakikalarda öne çıktı. Zajc topsuz yaptığı öne doğru şiddetli koşularla hücumu da destekledi. Fenerbahçe, oyunun kontrolünü zaman zaman Alanyaspor'a verse de ligde belirlediği ikincilik hedefi için çok önemli bir deplasmandan 3 puanı almasını bildi.
Bir parantez de genç Arda için açmak gerekir. İsmail Kartal onu neden, kimden, ne için 'koruyor' anlamak mümkün değil. Aksine Arda'nın daha fazla güvene, desteğe, en önemlisi de devamlı oynayıp gelişmeye ihtiyacı var.