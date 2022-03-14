Deplasmanda seriye bağladı

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de deplasmanda yaptığı 15 maçın 7'incisini dün akşam kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez üst üste 3 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı. Kanarya, Giresun ve Kasımpaşa'yı 2-1, Alanya'yı ise 5-2 devirdi.
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de deplasmanda yaptığı 15 maçın 7'incisini dün akşam kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez üst üste 3 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı. Kanarya, Giresun ve Kasımpaşa'yı 2-1, Alanya'yı ise 5-2 devirdi.