Haberler Fenerbahçe Deplasmanda seriye bağladı

Deplasmanda seriye bağladı

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de deplasmanda yaptığı 15 maçın 7'incisini dün akşam kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez üst üste 3 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı. Kanarya, Giresun ve Kasımpaşa'yı 2-1, Alanya'yı ise 5-2 devirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Deplasmanda seriye bağladı
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de deplasmanda yaptığı 15 maçın 7'incisini dün akşam kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez üst üste 3 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı. Kanarya, Giresun ve Kasımpaşa'yı 2-1, Alanya'yı ise 5-2 devirdi.
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