Crespo 5. viteste

Fenerbahçe'nin görünmez kahramanlarından Miguel Crespo sahanın en çok koşan ismiydi. 25 yaşındaki Portekizli ön libero 12.6 kilometre koşarak sahada basmadık yer bırakmadı ve zirveye çıktı. Crespo'yu, 12.5 kilometre ile Alanyasporlu Emre Akbaba takip etti.
Fenerbahçe'nin görünmez kahramanlarından Miguel Crespo sahanın en çok koşan ismiydi. 25 yaşındaki Portekizli ön libero 12.6 kilometre koşarak sahada basmadık yer bırakmadı ve zirveye çıktı. Crespo'yu, 12.5 kilometre ile Alanyasporlu Emre Akbaba takip etti.