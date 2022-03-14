Haberler Fenerbahçe Crespo 5. viteste

Crespo 5. viteste

Fenerbahçe'nin görünmez kahramanlarından Miguel Crespo sahanın en çok koşan ismiydi. 25 yaşındaki Portekizli ön libero 12.6 kilometre koşarak sahada basmadık yer bırakmadı ve zirveye çıktı. Crespo'yu, 12.5 kilometre ile Alanyasporlu Emre Akbaba takip etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Crespo 5. viteste
Fenerbahçe'nin görünmez kahramanlarından Miguel Crespo sahanın en çok koşan ismiydi. 25 yaşındaki Portekizli ön libero 12.6 kilometre koşarak sahada basmadık yer bırakmadı ve zirveye çıktı. Crespo'yu, 12.5 kilometre ile Alanyasporlu Emre Akbaba takip etti.
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