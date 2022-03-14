Çilingir Rossi

Rossi sarı-lacivertli takımın ikinci golü öncesinde de tehlikeyi yaratan isimdi. Mesut'tan aldığı pası kaleye yollayan Rossi direği salladı. Dönen top sonrası Miha Zacj, Awaziem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu VAR'da inceledikten sonra penaltıyı çaldı. Mesut Özil beyaz noktadan farkı 2'ye yükseltti. 78'de soldan Szalai'nin ortasını kafayla indiren Rossi, Arda Güler'e asist yaptı ve bu sezon 6. kez gol pası verdi. Rossi, 4. golden önce ise dar açıdan topu direğe vurdu, dönen topu Pelkas gol yaptı.
Rossi sarı-lacivertli takımın ikinci golü öncesinde de tehlikeyi yaratan isimdi. Mesut'tan aldığı pası kaleye yollayan Rossi direği salladı. Dönen top sonrası Miha Zacj, Awaziem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu VAR'da inceledikten sonra penaltıyı çaldı. Mesut Özil beyaz noktadan farkı 2'ye yükseltti. 78'de soldan Szalai'nin ortasını kafayla indiren Rossi, Arda Güler'e asist yaptı ve bu sezon 6. kez gol pası verdi. Rossi, 4. golden önce ise dar açıdan topu direğe vurdu, dönen topu Pelkas gol yaptı.
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