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Çilingir Rossi

Altay Bayındır'ın uzun pasında topla buluşan Uruguaylı yıldız muhteşem bir şutla kaleci Marafona'yı mağlup etti. 48'de penaltı öncesi direğe takılan Rossi, 78'de Arda Güler'in golü öncesi Szalai'nin ortasını kafayla indirerek sahne aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Çilingir Rossi
Fenerbahçe'nin zorlu Aytemiz Alanyaspor deplasmanında perdeyi açtığı gol 26. dakikada Diego Rossi'nin ayağından geldi. Uruguaylı futbolcu, jeneriklik bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır, savunma arkasına sarkan Diego Rossi'ye harika bir top gönderdi, Rossi karşı karşıya pozisyonda kalecinin üzerinden topu ağlara gönderdi. Rossi fileleri sarsarak Süper Lig'de bu sezon 3. golünü kaydetti. Maçın kalanında ise şovunu sürdürmeye devam etti.

Rossi sarı-lacivertli takımın ikinci golü öncesinde de tehlikeyi yaratan isimdi. Mesut'tan aldığı pası kaleye yollayan Rossi direği salladı. Dönen top sonrası Miha Zacj, Awaziem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu VAR'da inceledikten sonra penaltıyı çaldı. Mesut Özil beyaz noktadan farkı 2'ye yükseltti. 78'de soldan Szalai'nin ortasını kafayla indiren Rossi, Arda Güler'e asist yaptı ve bu sezon 6. kez gol pası verdi. Rossi, 4. golden önce ise dar açıdan topu direğe vurdu, dönen topu Pelkas gol yaptı.
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