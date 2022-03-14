Bir yıldız doğuyor!

Kendine gelen Fenerbahçe, 90'da Pelkas ile farkı ikiye çıkardı. 90+4'de Arda Güler'in 'al da at' asistinde Berisha skoru belirledi: 2-5. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltirken, 14 hafta aradan sonra maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi, ikincilik yarışında Konyaspor'u takibi sürdürdü. Ligde 2 haftalık galibiyet serisinin ardından 9. mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 46 puanda kaldı. Kanarya haftaya Konyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor, Göztepe deplasmanına gidecek.
Kendine gelen Fenerbahçe, 90'da Pelkas ile farkı ikiye çıkardı. 90+4'de Arda Güler'in 'al da at' asistinde Berisha skoru belirledi: 2-5. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltirken, 14 hafta aradan sonra maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi, ikincilik yarışında Konyaspor'u takibi sürdürdü. Ligde 2 haftalık galibiyet serisinin ardından 9. mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 46 puanda kaldı. Kanarya haftaya Konyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor, Göztepe deplasmanına gidecek.
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