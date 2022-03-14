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Bir yıldız doğuyor!

74’te giren genç yıldız, 2-0’dan beraberliğe gelen maçta attığı gol ve asistiyle Fenerbahçe’yi 3 puana+14 hafta sonra 3. sıraya taşıdı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Bir yıldız doğuyor!
Süper Lig'de gol düellosuna sahne olan maçta Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 26'da Diego Rossi ve 50'de penaltıdan Mesut Özil'in golleriyle 2-0 öne geçti. Herkes 'iş bitti' derken, ev sahibi ekip Tayfur Bingöl'ün 53 ve 67'deki golleriyle geri döndü: 2-2. Sahada işler terse dönmüşken Mesut'un yerine 74'te oyuna giren Arda Güler maçın seyrini değiştirdi. Genç yıldız 78'de ağları sarsıp Fenerbahçe'yi tekrar öne geçirdi.

Kendine gelen Fenerbahçe, 90'da Pelkas ile farkı ikiye çıkardı. 90+4'de Arda Güler'in 'al da at' asistinde Berisha skoru belirledi: 2-5. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltirken, 14 hafta aradan sonra maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi, ikincilik yarışında Konyaspor'u takibi sürdürdü. Ligde 2 haftalık galibiyet serisinin ardından 9. mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 46 puanda kaldı. Kanarya haftaya Konyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor, Göztepe deplasmanına gidecek.
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