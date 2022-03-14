Berısha 11 maç sonra

Mergim Berisha Süper Lig'deki gol orucuna 11 maç aradan sonra son verdi. 74'te Serdar Dursun'un yerine oyuna giren Alman forvet, uzatmalarda Arda'nın asistini kafayla ağlara gönderdi. Ligde 4. golünü kaydeden Berisha'nın ayrıca bu kulvarda 2 de asisti bulunuyor.
Mergim Berisha Süper Lig'deki gol orucuna 11 maç aradan sonra son verdi. 74'te Serdar Dursun'un yerine oyuna giren Alman forvet, uzatmalarda Arda'nın asistini kafayla ağlara gönderdi. Ligde 4. golünü kaydeden Berisha'nın ayrıca bu kulvarda 2 de asisti bulunuyor.