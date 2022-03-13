Sıra hocada top Löw’de

Yeni hoca bekleyişi sürüyor. Ali Koç'un, "Önümüzdeki günlerde hocayı da konuşuruz. Sandığınızdan erken de olabilir" sözleri sonrası gözler bir kez daha Joachim Löw'e çevrildi... Alman teknik adam ile prensipte el sıkışıldığı konuşulsa da İspanya ve İngiltere'den hala haber beklediği de iddialar arasında. Löw'ün teklif kabul etmesi halinde ise Fenerbahçe'ye ses getirecek 3 yıldız oyuncu ile birlikte geleceği dile getirildi.
Yeni hoca bekleyişi sürüyor. Ali Koç'un, "Önümüzdeki günlerde hocayı da konuşuruz. Sandığınızdan erken de olabilir" sözleri sonrası gözler bir kez daha Joachim Löw'e çevrildi... Alman teknik adam ile prensipte el sıkışıldığı konuşulsa da İspanya ve İngiltere'den hala haber beklediği de iddialar arasında. Löw'ün teklif kabul etmesi halinde ise Fenerbahçe'ye ses getirecek 3 yıldız oyuncu ile birlikte geleceği dile getirildi.