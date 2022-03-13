Koç’a yanıt: Kurgu ürünü

TFF, Ali Koç'a yanıt verdi. İddiaların; mesnetsiz ve kurgu ürünü olduğu belirtilerek, "Sayın Koç'un Federasyonumuza yönelik, "Nefret", "Tehdit", "Husumet" ve "Uğraşma" gibi söylemlerinin spor kültüründe asla yeri yoktur. Sistem değişikliğini savunanların öncelikle hakemlik kurumundaki sistemsel değişikliklere de saygı duyması beklenir! Yabancı hakem gelsin gibi bir düşünceye kesinlikle katılmıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
TFF, Ali Koç'a yanıt verdi. İddiaların; mesnetsiz ve kurgu ürünü olduğu belirtilerek, "Sayın Koç'un Federasyonumuza yönelik, "Nefret", "Tehdit", "Husumet" ve "Uğraşma" gibi söylemlerinin spor kültüründe asla yeri yoktur. Sistem değişikliğini savunanların öncelikle hakemlik kurumundaki sistemsel değişikliklere de saygı duyması beklenir! Yabancı hakem gelsin gibi bir düşünceye kesinlikle katılmıyoruz" ifadeleri kullanıldı.