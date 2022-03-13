Haberler Fenerbahçe Koç’a yanıt: Kurgu ürünü

Koç’a yanıt: Kurgu ürünü

TFF, Ali Koç'a yanıt verdi. İddiaların; mesnetsiz ve kurgu ürünü olduğu belirtilerek, "Sayın Koç'un Federasyonumuza yönelik, "Nefret", "Tehdit", "Husumet" ve "Uğraşma" gibi söylemlerinin spor kültüründe asla yeri yoktur. Sistem değişikliğini savunanların öncelikle hakemlik kurumundaki sistemsel değişikliklere de saygı duyması beklenir! Yabancı hakem gelsin gibi bir düşünceye kesinlikle katılmıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 06:50
Koç’a yanıt: Kurgu ürünü
TFF, Ali Koç'a yanıt verdi. İddiaların; mesnetsiz ve kurgu ürünü olduğu belirtilerek, "Sayın Koç'un Federasyonumuza yönelik, "Nefret", "Tehdit", "Husumet" ve "Uğraşma" gibi söylemlerinin spor kültüründe asla yeri yoktur. Sistem değişikliğini savunanların öncelikle hakemlik kurumundaki sistemsel değişikliklere de saygı duyması beklenir! Yabancı hakem gelsin gibi bir düşünceye kesinlikle katılmıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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