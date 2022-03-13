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İsmail Kartal Alanyaspor Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli teknik adamın o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 18:27 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 18:32
İsmail Kartal Alanyaspor Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın o sözleri;

Son 4 haftadır takımımız üstüne koyarak, gelişerek bir karakter koymaya başladı. Geçen hafta maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamamıza rağmen sonuna kadar mücadelemizi verdik.

Mert Hakan ve İrfan cezalı ama Mesut geldi. Ozan'a 11'de şans verdik.

Kazanmaya geldik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Mesut Özil'i geçen hafta son bölümde aldık. Bu hafta tüm idmanlara çıktı. İyi çalıştı. İnşallah güzel bir oyun ortaya koyar ve İstanbul'a mutlu döneriz.

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