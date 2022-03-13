Gözler Mesut Özil’de

Sakatlığı geçen Mesut Özil'in bugün cezalı İrfan Can'ın yerine ilk onbirde olması bekleniyor. Son kararı İsmail Kartal verecek. Pelkas da tercih edilebilir. Mert Hakan'ın yokluğunda ise orta sahada Ozan formaya yakın. Forvette yine Serdar Dursun görev yapacak.
Sakatlığı geçen Mesut Özil'in bugün cezalı İrfan Can'ın yerine ilk onbirde olması bekleniyor. Son kararı İsmail Kartal verecek. Pelkas da tercih edilebilir. Mert Hakan'ın yokluğunda ise orta sahada Ozan formaya yakın. Forvette yine Serdar Dursun görev yapacak.