Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

İki takımın da lig ikinciliği için kıyasıya mücadele edeceği karşılaşma nefesleri kesecek.

Maç öncesinde Fenerbahçe'nin 47, Alanyaspor'un ise 46 puanı bulunuyor.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı öncesi sarı lacivertlilerin 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Milunovic, Awaziem, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Emre Akbaba, Tayfur.

Fenerbahçe: Altay, Kim, Serdar, Szalai, Osayi, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut, Rossi, Serdar Dursun

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş, takımdaki yerini alamayacak.

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve bir maç men cezasına çarptırılan İrfan Can Kahveci de müsabakada görev yapamayacak.

Bu 2 oyuncunun yanı sıra sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın ise kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 12. RANDEVU

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 11 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 18 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 12 gol kaydetti. Alanya'da oynanan karşılaşmalarda ise takımlar 2'şer galibiyet elde etti. Bir müsabakada ise eşitlik bozulmadı.