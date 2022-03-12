Tisserand’a kapı açık!..

Marcel Tisserand, minik oğlu ile kar keyfi yaptı. Demokratik Kongolu savunmacı, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen çocuğu Timeo ile birlikte karların üzerinde oynarken fotoğrafını paylaştı. Bu arada Fenerbahçe'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tisserand için gelen teklifleri kabul edeceği bildirildi. 29 yaşındaki stoper, Wolfsburg'dan 4 milyon euro'ya alınmıştı.
Marcel Tisserand, minik oğlu ile kar keyfi yaptı. Demokratik Kongolu savunmacı, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen çocuğu Timeo ile birlikte karların üzerinde oynarken fotoğrafını paylaştı. Bu arada Fenerbahçe'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tisserand için gelen teklifleri kabul edeceği bildirildi. 29 yaşındaki stoper, Wolfsburg'dan 4 milyon euro'ya alınmıştı.