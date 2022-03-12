Haberler Fenerbahçe Tisserand’a kapı açık!..

Tisserand’a kapı açık!..

Marcel Tisserand, minik oğlu ile kar keyfi yaptı. Demokratik Kongolu savunmacı, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen çocuğu Timeo ile birlikte karların üzerinde oynarken fotoğrafını paylaştı. Bu arada Fenerbahçe'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tisserand için gelen teklifleri kabul edeceği bildirildi. 29 yaşındaki stoper, Wolfsburg'dan 4 milyon euro'ya alınmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Tisserand’a kapı açık!..
Marcel Tisserand, minik oğlu ile kar keyfi yaptı. Demokratik Kongolu savunmacı, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen çocuğu Timeo ile birlikte karların üzerinde oynarken fotoğrafını paylaştı. Bu arada Fenerbahçe'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tisserand için gelen teklifleri kabul edeceği bildirildi. 29 yaşındaki stoper, Wolfsburg'dan 4 milyon euro'ya alınmıştı.
DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe’de yeni hoca için kritik hafta! Ali Koç teknik direktör için yola çıkıyor...
Hülya Avşar'ı reklam yüzü yapmak isteyen kozmetik firmasından rekor teklif! Duyanlar inanamadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor